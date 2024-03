Skulili się na podłodze i błagali o litość. Słoń podniósł samochód z turystami

Kierowca, świadomy niebezpieczeństwa, próbował wycofać auto, uderzając jednocześnie ręką w bok pojazdu, krzycząc: "Hej! Hamba! (odejdź)". Słoń wbił jednak swoje kły w przednią część pojazdu i uniósł go. "Przepraszam, przepraszam" - krzyczał kierowca, błagając zwierzę o litość.

Do tego zdarzenia doszło w poniedziałek - poinformował południowoafrykański dziennik "The Citizien". Nie podano dotychczas do wiadomości publicznej informacji o ewentualnych obrażeniach pasażerów.