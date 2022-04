Nie żyje 259 osób, zniszczone są domy, drogi i port w jednym z największych miast w kraju

Powódź w prowincji KwaZulu-Natal na wschodzie kraju wywołały przedłużające się ulewne opady deszczu. Woda uszkodziła port w Durbanie, główne autostrady i zabudowania. Durban to największe miasto prowincji KwaZulu-Natal i jedno z największych miast w Republice Południowej Afryki. Zamieszkiwane jest ono przez ponad trzy miliony osób. Do ewakuacji ludności i operacji ratunkowych skierowano wojsko.

W środę władze poinformowały, że bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do co najmniej 259 osób. Poniedziałkowy raport mówił o co najmniej 45 osobach, które zginęły.