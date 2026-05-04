Świat

"To mogło kosztować go życie". Policjant nad rzeką pełną krokodyli

RPA. Policja wyciąga z rzeki krokodyla z ludzkimi szczątkami we wnętrznościach
Źródło: Reuters, South African Police Service
Policja Republiki Południowej Afryki opublikowała nagranie z nietypowej akcji. Policjant został opuszczony z helikoptera do rzeki pełnej krokodyli, by wyciągnąć z niej osobnika podejrzewanego o to, że ma w brzuchu ludzkie szczątki.

Na początku ubiegłego tygodnia zgłoszono zaginięcie biznesmena z Gauteng w RPA, który miał zostać porwany przez wodę podczas próby przejechania samochodem przez niski, zalany most nad rzeką Komati w Mpumalanga - pisze lokalny portal "The Star". Do poszukiwań 59-latka użyto dronów i helikopterów, jednak nie udało się go odnaleźć. Uwagę policjantów biorących udział w akcji przykuły wygrzewające się w niedalekiej odległości od mostu krokodyle. Zwłaszcza jeden z nich, który - według relacji dowódcy policyjnego oddziału nurków - "nie ruszał się, ani nie próbował zejść do rzeki", nawet mimo hałasu wytwarzanego przez policyjny sprzęt. Zachowanie gada wskazywało, że niedawno spożył obfity posiłek. - Poza tym miał pełen brzuch - powiedział stacji SABC policjant Johan "Pottie" Potgieter. To on został bohaterem późniejszej akcji, o którego odwadze rozpisują się media w RPA.

W niedzielę, 3 maja służby opublikowały nagranie, na którym widać jak funkcjonariusz "Pottie" zostaje opuszczony na linie z helikoptera do rzeki pełnej krokodyli, obwiązuje jednego osobnika, który - jak opisuje to BBC - został uprzednio zabity, i wraz ze zwierzęciem wznosi się na linie do góry. Ogromny, ważący pół tony i mierzący 4,5 metra gad został przetransportowany do pobliskiego Parku Narodowego Krugera.

Źródło: South African Police Service

W jego wnętrznościach odkryto ludzkie szczątki, a także sześć różnych rodzajów butów. Czy to oznacza, że zjadł więcej osób? - Niekoniecznie - tłumaczy w lokalnych mediach Potgierter zaznaczając, że "krokodyl połknie wszystko", również obuwie. Jak pisze "People", w ocenie lokalnej policji szczątki prawdopodobnie należą do poszukiwanego mężczyzny, ponieważ był on jedyną osobą, której zaginięcie zgłoszono w okolicy. Obecnie badane jest DNA pozyskane z jelit gada w celu potwierdzenia tożsamości ofiary.

Generał Puleng Dimpane, p.o. Komisarza Krajowego Policji pochwaliła odwagę funkcjonariusza. Stwierdziła, że gotowość kapitana Potgietera do udziału w akcji "wykracza daleko poza zakres obowiązków" i "odzwierciedla niezachwiane zaangażowanie", nawet "w obliczu niebezpieczeństwa, które mogło go kosztować życie". Policja w oświadczeniu podkreśla "wyjątkowo niebezpieczne warunki", oraz to, że funkcjonariusz wykazał się "niezwykłą odwagą i bezinteresownością". Sam Potgieter powiedział lokalnemu portalowi News24, że "było to stresujące doświadczenie".

Źródło: BBC, The Star, People

Źródło zdjęcia głównego: South African Police Service

