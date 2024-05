Odkręciła kran, wypłynęła ryba

Mieszkanka miejscowości Komatipoort na wschodzie RPA odkręciła kran w kuchni i zauważyła w wodzie pływającą żywą rybę. Zwierzę trafiło do sądu jako dowód przeciw gminie w sprawie nieprawidłowości w działaniu kanalizacji i poważnego zanieczyszczenia wody pitnej.

W turystycznej gminie Nkomazi, do której należy Komatipoort, od roku trwa "kryzys kanalizacyjny". Mieszkańcy borykają się z wyciekami ścieków, które wracają do ich mieszkań wraz z wodą pitną. Sprawa jest o tyle poważniejsza, że dla wielu główne źródło dochodu stanowi turystyka, miejscowość jest bowiem bramą do najsłynniejszego w Republice Południowej Afryki Parku Narodowego Krugera. Dlatego incydent związany z rybą nie był dla nich zabawny.