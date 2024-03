Niedobory wody w Johannesburgu

Poważne niedobory wody rozpoczęły się pod koniec 2023 r. Oficjalnie władze Johannesburga mówią, że dotyczą one około 20 przedmieść. W zamożniejszych częściach miasta do spłukiwania toalet właściciele domów wykorzystują wodę z basenów. We wtorek burmistrz Johannesburga - Kabelo Gwamanda tłumaczył, że do kryzysu przyczynił się piorun, który na początku marca uderzył w przepompownię wody w Eikenhof. Burmistrz obiecywał, że woda popłynie w środę. Jednak w czwartek wciąż jej nie było w wielu częściach miasta. Policja ostrzega, że w dzielnicach najbardziej dotkniętych jej brakiem możliwe są spontaniczne protesty, zwłaszcza tam, gdzie mieszkają ludzie o niższych dochodach. To tam należy spodziewać się blokad ulic. Braku wody doświadczają firmy, które uzależnione są od jej dużych ilości, ale też szpitale i placówki służby zdrowia. W środę w Johannesburgu zamkniętych było wiele małych restauracji, zakładów fryzjerskich, nie działały też pralnie.