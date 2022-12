Jadowita czarna mamba pod choinką. "Mikołaj zostawił mi wczesny prezent świąteczny"

Wąż pod choinką

Rodzina wezwała na pomoc profesjonalnego łapacza węży Chrisa Evansa. Gdy ten był już w drodze, śmiertelnie niebezpieczny wąż zsunął się z powrotem na podłogę i ukrył za stojącym obok choinki głośnikiem. "Szkoda, że nie poczekał na mnie na drzewie. Wtedy mógłbym zrobić kilka fajnych zdjęć" - czytamy we wpisie łapacza węży. Evans po przybyciu na miejsce wyciągnął gada zza głośnika za pomocą specjalnych szczypców, a następnie przeniósł go do salonu i tam przygwoździł go do podłogi. "Miał ok. dwóch metrów długości, brakowało mu fragmentu ogona. Mimo, że przechodził ciężką próbę, był całkiem zrelaksowany" - zaznaczył w swoim poście mężczyzna.