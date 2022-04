395 ofiar śmiertelnych katastrofalnych powodzi. Skalę zniszczeń widać na zdjęciach satelitarnych

Bilans ofiar śmiertelnych powodzi, które nawiedziły wschodnie wybrzeże Republiki Południowej Afryki wzrósł do 395 osób - poinformował w piątek południowoafrykański nadawca publiczny SABC. Na zdjęciach satelitarnych udostępnionych przez firmę Maxar Technologies widać spustoszenie, jakie spowodowała gwałtowna pogoda.

Gwałtowne powodzie nawiedziły prowincję KwaZulu-Natal położoną na wschodzie RPA. Były następstwem ulewnych opadów deszczu. Według najnowszych danych z piątku, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do co najmniej 395 osób. Poprzedni bilans wynosił 341. Zdaniem władz liczba ta jeszcze wzrośnie, ponieważ wciąż poszukuje się dziesiątek zaginionych osób, a na weekend przewidywane są kolejne intensywne opady deszczu.

"To katastrofa, a zniszczenia są bezprecedensowe" - przekazała w czwartek w oświadczeniu minister edukacji Angie Motshekga.

Zdjęcia satelitarne zniszczonych regionów

Efekt zmian klimatu

Naukowcy uważają, że południowo-wschodnie wybrzeże Afryki jest coraz częściej nawiedzane przez gwałtowne sztormy, powodzie i jest to związane ze zmianami klimatu. Emisja gazów cieplarnianych, a co za tym idzie wzrost średniej temperatury na świecie, powoduje ocieplenie Oceanu Indyjskiego. To właśnie dlatego gwałtowne zjawiska pojawiają się coraz częściej. Badacze sądzą, że w najbliższych dziesięcioleciach będzie ich coraz więcej.