Atak śniegu i ulew, nie żyje prawie 50 osób

Rośnie bilans burz śnieżnych i intensywnych opadów deszczu w Republice Południowej Afryki. W środę lokalne władze przekazały, że w wyniku żywiołu zginęło co najmniej 49 osób. Wśród nich byli uczniowie podróżujący szkolnym autobusem, który został zepchnięty do rzeki.

Najnowszy bilans ofiar śmiertelnych żywiołu to co najmniej 49 osób.

Autobus wpadł do rzeki, uczniowie nie żyją

Zniszczone domy, brak prądu

"To druzgocące przypomnienie o sile natury. Wzywamy wszystkich do zachowania szczególnej ostrożności w rejonach zagrożonych powodzią" - napisał w oświadczeniu premier prowincji Przylądkowej Wschodniej Oscar Mabuyane.

Ostrzeżenia dla mieszkańców i podróżnych

Służby meteorologiczne ostrzegły we wtorek mieszkańców obszarów dotkniętych burzami przed spodziewanymi rozległymi powodziami i długotrwałymi zakłóceniami w podstawowych usługach, takich jak dostarczanie wody, prądu, a także przed koniecznością zamknięcia szkół i sklepów. Według prognoz silne opady śniegu i deszczu oraz niszczące wiatry będą trwały do połowy tygodnia. Od czerwca do sierpnia w RPA panuje zima, dlatego opady śniegu o tej porze roku nie są niczym niezwykłym. Jednak obecna sytuacja skłoniła władze do zachęcenia obywateli, aby przełożyli zaplanowane podróże.