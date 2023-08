Syberia w ogniu. Płoną setki tysięcy hektarów

Setki strażaków i dziesiątki pojazdów wysłano do walki z szalejącymi pożarami lasów w Jakucji na Syberii - poinformowało we wtorek rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych.

We wtorek w 14 obwodach Jakucji trwało gaszenie 52 pożarów lasów na powierzchni prawie 119 tysięcy hektarów. Tamtejsze służby ochrony środowiska poinformowały, że w ciągu doby ugaszono sześć pożarów lasów na powierzchni 7486 ha - napisała azjatycka agencja prasowa EADily.

Spłonął ponad milion hektarów

Pożary na Syberii

Według specjalistów każdego roku na Syberii dochodzi do 27 tys. pożarów, które obejmują swoim zasięgiem do 18 mln ha, powodując znaczne szkody gospodarcze i środowiskowe. Ogień bywa trudny do ugaszenia, ponieważ wybucha w często odległych, trudno dostępnych miejscach.