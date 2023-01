Tęgi mróz opanował Jakuck. "Jest bardzo zimno, wręcz zamarzamy"

W tym tygodniu w Jakucku temperatury spadły do -50 stopni Celsjusza. Miasto to, mające sławę najzimniejszego na świecie, doświadcza w tym sezonie wyjątkowo długiego ataku ekstremalnego mrozu. - Nie da się z tym walczyć. Albo się dostosujesz i ubierzesz odpowiednio, albo będziesz cierpieć - powiedziała mieszkanka Jakucka.

Mróz w Jakucku. "Trzeba ubrać się ciepło, warstwowo, jak kapusta"

Najniższa temperatura na Syberii od 2002 roku

Na Syberii jest ekstremalnie zimno. Jak podaje serwis meteorologiczny Ventusky.com, we wsi Tongulakh odnotowano w niedzielę -62,4 st. C. Jest to nowy rekord zimna dla tej stacji. "Ponadto jest to najniższa temperatura na Syberii od 2002 roku" - napisali na Twitterze.