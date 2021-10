Niedźwiedzie na przedmieściach Soczi. Są głodne, kradną kaczki i kury

Od sierpnia na przedmieściach Soczi, rosyjskiego miasta położonego w Kraju Krasnodarskim, niedaleko granicy z Gruzją, prawie każdej nocy pojawiają się wygłodniałe niedźwiedzie. Kradną kury i kaczki.

Przed niedźwiedziami ostrzegają władze Kaukaskiego Rezerwatu Przyrody, wszędzie widnieją znaki informujące o możliwości spotkania tych drapieżnych zwierząt.

Niedźwiedzie to największe drapieżniki

- Niedźwiedź wspiął się na płot i zabrał kilka kaczek - opowiadała Julia Pogorełowa, która mieszka na przedmieściach Soczi. Jej rodzina w obawie przed niedźwiedziami czuwa całą noc. - Do godziny 2 siedzi moja żona, od drugiej do czwartej teściowa. Ja jestem w pogotowiu od czwartej do szóstej rano - mówił mąż Julii, Jewgienij Pogorełow.

Zdaniem rosyjskiego ekologa, Anatolija Kudakina, to ludzie wtargnęli na tereny zamieszkałe przez niedźwiedzie. - Właściwie to my zajęliśmy ich tereny, a nie one nasze. One są na swoim terytorium - tłumaczył ekspert.

Co zrobić, gdy się natkniemy na niedźwiedzia – poradnik

Niedźwiedzie (nawet te szukające pożywienia w gospodarstwach ludzkich lub miejscach odwiedzanych przez turystów) zazwyczaj unikają człowieka, ale do spotkania może dojść.

Co zrobić, gdy spotka się niedźwiedzia? - radzą leśnicy

- Należy oddalić się w sposób cichy i spokojny – NIE NALEŻY UCIEKAĆ, ABY NIEDŹWIEDŹ NIE POTRAKTOWAŁ CIĘ JAK ZDOBYCZ! Nie należy także wchodzić na drzewo, niedźwiedź robi to znacznie lepiej; - szczególnie ostrożnie należy się wycofać, jeśli natrafimy na młode niedźwiadki, samica w ich obronie może być bardzo niebezpieczna; - nie wolno karmić niedźwiedzi ani zostawiać resztek jedzenia, opakowań, które mogą je zainteresować, gdyż niedźwiedzie szczególnie niebezpieczne są podczas żerowania; - nie wolno zbliżać się do niedźwiedzia, np. aby zrobić zdjęcia czy sfilmować go. Błysk flesza lub ostre oświetlenie latarką może go rozdrażnić; - jeśli staniesz z niedźwiedziem oko w oko, należy delikatnie rozpiąć pas biodrowy plecaka, aby w razie czego móc go zrzucić – może zainteresuje się nim. NIE RÓB GWAŁTOWNYCH RUCHÓW, kontroluj jego zachowanie (nie patrz mu w oczy); - jeśli niedźwiedź obserwuje cię i ma uszy położone do tyłu, NAWET NIE RUSZAJ SIĘ! powoli wycofuj się. Jeżeli jesteś z dziećmi, zwracaj uwagę na ich zachowanie; - jeśli jednak niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz – w większości przypadków niedźwiedź zostawi Cię w spokoju.

