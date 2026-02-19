Logo TVN24
Świat

Śnieżyca w Moskwie. "Spodziewane są rekordowe opady"

Śnieg, Rosja
Śnieżyca nawiedziła Moskwę
Źródło: Reuters
Śnieżyca sparaliżowała pracę moskiewskich lotnisk. Obfite opady śniegu i silny wiatr spowodowały, że odwołano kilkanaście lotów, a ponad sto było opóźnionych. Eksperci spodziewają się rekordowych opadów.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Potężna śnieżyca nawiedziła w nocy ze środy na czwartek Moskwę. Doprowadziła do paraliżu na lotniskach położonych w stolicy Rosji. Jak podał Reuters, z powodu trudnych warunków pogodowych - silnego wiatru i obfitych opadów śniegu - odwołano 19 lotów, a ponad sto było opóźnionych.

- W czwartek spodziewane są rekordowe opady. Śnieg będzie padał, ale już z mniejszą intensywnością także w piątek - powiedziała Tatiana Pozdniakowa, synoptyczka z meteonovosti.ru.

W stolicy obowiązują alarmy meteorologiczne drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, zamieciami śnieżnymi i oblodzeniem. Porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość ponad 60 kilometrów na godzinę.

Miejscami leży prawie metr śniegu

Po obfitych opadach śniegu utworzyły się na chodnikach gigantyczne zaspy. Jak podały lokalne media, pokrywa śnieżna w pobliżu Uniwersytetu Moskiewskiego wyniosła w czwartek 87 centymetrów.

Klatka kluczowa-238651
Śnieżyca w stolicy Rosji
Źródło: Reuters

Śnieżyca w Moskwie

Śnieżyca została nazwana przez lokalne media "Walle", na cześć filmu Disneya/Pixara z 2008 roku. Zdaniem ekspertów trudne warunki pogodowe utrzymają się do piątku.

Tegoroczna zima w stolicy jest surowa, często występowały podczas niej obfite opady śniegu i mróz. Wyraźnie kontrastuje ona z poprzednią zimą, która była jedną z najcieplejszych w historii Rosji. Według badań Uniwersytetu Moskiewskiego, styczeń 2026 roku w Moskwie przyniósł największe opady śniegu od 203 lat - podał Reuters.

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: Reuters, rtvi.com

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Tagi:
RosjaŚniegZima
