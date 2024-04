Największe powodzie od co najmniej 70 lat

Największe od kilkudziesięciu lat powodzie w Rosji i Kazachstanie wciąż zagrażają tysiącom ludzi. We wtorek wciąż rósł stan wody na rzekach Ural i Toboł, a w kilku miastach wprowadzono stan nadzwyczajny. Zarządzono również ewakuacje.

Roztopy na Uralu i Syberii spowodowały wezbrania na rzekach przepływających przez europejską i azjatycką część Rosji i Kazachstanu. Na terenach rosyjskich media informowały o największych powodziach od co najmniej 70 lat, zaś w Kazachstanie sytuacja była najgorsza od ośmiu dekad.

Rzeka Ural przerwała w piątek tamę, zalewając położone nad nią rosyjskie miasto Orsk. We wtorek po południu agencja informacyjna TASS podała, że przez miasto przetoczyła się kulminacja fali, a stan wody powoli opadał.

Stan nadzwyczajny

We wtorek syreny oznaczające stan nadzwyczajny rozbrzmiały także w Kurganie położonym nad rzeką Toboł, dopływem Irtyszu. Ludzie zostali wezwani do ewakuacji, a gubernator Wadim Szumkow zaapelował do mieszkańców o poważne potraktowanie ostrzeżeń.