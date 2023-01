Pożar na prawie 40-stopniowym mrozie. Tak wyglądał dom po ugaszeniu ognia

Do pożaru, w wyniku którego zginęły co najmniej cztery osoby, doszło w niedzielę. Ufa to stolica Baszkorostanu, republiki w europejskiej części Rosji. Agencja Reutera udostępniła nagranie akcji gaśniczej opublikowane we wtorek przez regionalne ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych.