Łączna liczba ewakuowanych, która w poniedziałek wynosiła 125 tysięcy, wzrosła we wtorek do 200 tysięcy, ponieważ gubernator rosyjskiego obwodu tiumeńskiego wezwał mieszkańców Iszymu do ewakuacji. - Rośnie ryzyko pęknięcia tam lub przelania się przez nie wody - powiedział we wtorek gubernator Aleksander Moor. - Wszyscy wiecie o niebezpieczeństwie. Zbierzcie swoje kosztowności, natychmiast udajcie się w bezpieczne miejsca, do krewnych lub punktów ewakuacyjnych, gdzie dostarczymy wam wszystkie niezbędne rzeczy - dodał.