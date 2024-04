Rosja i Kazachstan ewakuują 100 tysięcy ludzi

W związku z najpoważniejszymi powodziami od kilku dekad władze w Rosji i Kazachstanie nakazały ewakuację ponad 100 tysięcy osób - podała we wtorek agencja Reutera. Rzeki przepływające w górach Uralu i na Syberii wylały w wyniku topnienia śniegu. Pod wodą jest wiele domów.

Powodzie zagrażają wielu miastom w górach Uralu, na Syberii oraz na obszarach Kazachstanu leżących w pobliżu rzek Ural i Toboł, które według lokalnych urzędników w ciągu kilku godzin wezbrały o kilka metrów do poziomu najwyższego w historii. W piątek w rosyjskim Orsku pękła tama na rzece Ural - trzeciej co do wielkości w Europie - zalewając wiele domów. Według władz lokalnych Orsk ma już apogeum fali powodziowej za sobą, ale podniósł się poziom wody w położonym bardziej na południe Orenburgu, liczącym 550 tysięcy mieszkańców.