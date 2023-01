Srogi mróz w Jakucji. Makaron zamarzł w powietrzu

W Jakucji, republice uznawanej za rosyjski biegun zimna, panują takie mrozy, że makaron zamarza w powietrzu, tworząc rzeźbę. To nie koniec ekstremalnego zimna w Rosji. W tym tygodniu temperatura może spaść nawet do -65 stopni Celsjusza.

Syberia doświadcza ekstremalnych mrozów. Taka aura utrzymuje się na dalekiej Rosji od początku tego roku. Temperatura w tym regionie spadła miejscami do około -60 stopni Celsjusza. Najzimniej jest w Jakucji, republice uznawanej za rosyjski biegun zimna. We wtorek we wsi Żylinda zarejestrowano -61,9 st. C. W tym miejscu w Rosji tak zimno nie było od 1942 roku.