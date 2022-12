-60 stopni Celsjusza. Tak zimno w Rosji nie było od dekady

We wsi Tomtor na Syberii temperatura spadła w poniedziałek do -60 stopni Celsjusza. To najniższa temperatura odnotowana w Jakucji i zarazem w całej Rosji w ciągu ostatnich 10 lat - poinformował Jakucki Zarząd ds. Hydrometeorologii i Monitorowania Środowiska Naturalnego.

Jedne z najzimniejszych miejsc na świecie

Według niepotwierdzonych doniesień, w tych liczących od kilkuset do około tysiąca mieszkańców osadach odnotowywano jednak jeszcze większe mrozy. Temperatura miała spaść do - 72,2 st. C w 2004 roku i do - 71,2 st. C w 1924 roku. Roczna amplituda temperatury w republice Jakucji, przekraczająca 100 st. C, należy do najwyższych na świecie.