Kataklizm w Rosji. Nie żyje pięć osób

Co najmniej pięć osób zginęło w powodziach, które nawiedziły Rosję. W środę kulminacja fali na rzece Ural przejść ma przez Orenburg, gdzie wody powodziowe do tej pory zalały co najmniej 2900 budynków mieszkalnych. Niebezpiecznie jest również w Kazachstanie - tam konieczne były ewakuacje ponad 96 tysięcy ludzi.

Co najmniej pięć osób zginęło w wyniku największej od dziesięcioleci powodzi w obwodzie orenburskim w Rosji, położonym przy granicy z Kazachstanem; w strefie objętej kataklizmem znalazło się ponad 10 tys. domów - poinformowała w środę niezależna rosyjska telewizja Nastojaszczeje Wriemia.

"Poziom wody w rzece Ural w Orenburgu osiągnął 931 cm. Apeluję o czujność i szybką ewakuację z obszarów, które są zalewane" - oznajmił na Telegramie szef regionalnych władz Denis Pasler.

W środę rosyjska agencja informacyjna TASS przekazała, że w Orenburgu ewakuowano niemal 8000 mieszkańców. Powódź zalała co najmniej 2900 budynków mieszkalnych. We wtorek gubernator obwodu orenburskiego w Rosji, położonego przy granicy z Kazachstanem, wezwał mieszkańców miasta do ewakuacji.

Mieszkańcy Orenburga wezwani do ewakuacji w związku z powodzią RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY/PAP/EPA

Chaos i bezczynność

W regionach dotkniętych powodzią panuje chaos, a mieszkańcy oskarżają władze o bezczynność, nieskuteczność i pozostawienie ich samym sobie. Jak podkreślono, rosyjski dyktator Władimir Putin wciąż nie odniósł się do sytuacji w obwodzie orenburskim, a rzecznik głowy państwa Dmitrij Pieskow oznajmił jedynie, że "to nie czas, by oceniać" działania instytucji państwa w obliczu kataklizmu.

- Sądzę, że władze chcą ukryć skalę katastrofy. Jak gdyby nie rozumieli, że w ten sposób ludzie będą jeszcze gorzej przygotowani na tę sytuację, gdy woda zaleje nas już po sam dach - przyznał mieszkaniec miejscowości Siewiero-Lubinski w obwodzie omskim, również dotkniętym powodzią.

W rosyjskim Kurganie nad Tobołem za pomocą syren alarmowych nakazano mieszkańcom natychmiastowe opuszczenie domów. Ewakuowano także kilka okolicznych wiosek. Alarm ogłoszono również w Tiumeniu nad rzeką Turą w zachodniej Syberii, regionie obfitującym w złoża ropy.

W środę rząd Kazachstanu ogłosił, że ponad 96 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych w związku z powodziami, które zalały połacie kraju. Najbardziej dotknięte kataklizmem zostały obszary na północy, które w większości graniczą z Rosją. Prezydent Kasym-Żomart Tokajew oceniał wcześniej, że straty spowodowane przez wodę są prawdopodobnie największe od 80 lat.

Pękła tama na rzece Ural

5 kwietnia w Orsku pękła tama na rzece Ural – trzeciej co do wielkości w Europie. Rozległe obszary zostały zalane. Według władz lokalnych Orsk ma już apogeum fali powodziowej za sobą, ale podniósł się poziom wody w położonym bardziej na zachód Orenburgu, liczącym 550 tys. mieszkańców.

Tama w Orsku, która przed kilkoma dniami nie wytrzymała naporu wezbranej wody, została zbudowana zaledwie 10 lat temu kosztem ponad 42 mln zł. Władze lokalne i regionalne ostrzegły mieszkańców Orska przed powodzią dopiero na kilka godzin przed przerwaniem tamy. Rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych wysłało poszkodowanym SMS-y z potwierdzeniem tej informacji w nocy z 5 na 6 kwietnia, gdy wiele domów było już zalanych do wysokości 1 metra - powiadomili niezależni dziennikarze.

Rzeka Ural, której źródła leżą w górach o tej samej nazwie, wystąpiła z brzegów na całej długości 2400 km. Poziom wody nadal się podnosi, choć w Orsku spadł w niedzielę rano. W położonym nad Uralem Orenburgu kulminacja fali ma pojawić się w środę.

Autorka/Autor:asty,as

Źródło: PAP, Reuters