Pilne
"Nie mieli odwagi zrobić tego, co słuszne dla kraju". Trump o wyroku w sprawie ceł
Świat

Bus z turystami wpadł do Bajkału. Niemal wszyscy zginęli

Jezioro Bajkał
Bus z turystami wpadł do jeziora Bajkał
Źródło: Russian investigative committee/Reuters
Siedem osób zginęło w piątek w jeziorze Bajkał na Syberii, gdy ich bus wpadł do wody przez szczelinę w lodzie. Jedna podróżująca pojazdem osoba zdołała się uratować. Z wypowiedzi rosyjskich władz wynika, że ofiarami mogą być turyści z Chin.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

O zdarzeniu poinformowało rosyjskie ministerstwo do spraw nadzwyczajnych. Zgodnie z informacjami ratowników z obwodu irkuckiego, zamieszczonymi w poście w mediach społecznościowych, bus z ośmioma turystami wpadł do wody przez szczelinę w lodzie o szerokości trzech metrów.

"Ratownicy przeprowadzili oględziny przy pomocy kamery podwodnej i znaleźli ciała siedmiu osób" - napisało w komunikacie ministerstwo, dodając, że głębokość wody w tym miejscu wynosiła 18 metrów. Gubernator obwodu irkuckiego Igor Kobziew napisał, że jedna osoba zdołała się uratować.

Służby na miejscu zdarzenia
Źródło: Russian investigative committee/Reuters

Turyści utonęli w Bajkale

Kobziew powiadomił, że ofiarami są "zagraniczni turyści". Nie powiedział wprost, że to Chińczycy, ale uzupełnił, że o wydarzeniu został poinformowany "konsulat generalny Chińskiej Republiki Ludowej". Ponadto dodał, że w związku z wypadkiem regionalna prokuratura wszczęła postępowanie karne.

Bajkał to najgłębsze jezioro świata i największy zbiornik słodkiej wody na Ziemi. O ile pozwalają na to warunki, w okresie zimowym są tam na krótko otwierane drogi na lodzie dla niektórych samochodów. Według Kobziewa są one obecnie zamknięte.

W ostatnich latach w Rosji pojawia się coraz więcej turystów z Chin. To wynik zbliżenia obu krajów i wprowadzenia ruchu bezwizowego w obu kierunkach.

Opracował Krzysztof Posytek/akr

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Russian investigative committee/Reuters

