Bus z turystami wpadł do Bajkału. Niemal wszyscy zginęli

O zdarzeniu poinformowało rosyjskie ministerstwo do spraw nadzwyczajnych. Zgodnie z informacjami ratowników z obwodu irkuckiego, zamieszczonymi w poście w mediach społecznościowych, bus z ośmioma turystami wpadł do wody przez szczelinę w lodzie o szerokości trzech metrów.

"Ratownicy przeprowadzili oględziny przy pomocy kamery podwodnej i znaleźli ciała siedmiu osób" - napisało w komunikacie ministerstwo, dodając, że głębokość wody w tym miejscu wynosiła 18 metrów. Gubernator obwodu irkuckiego Igor Kobziew napisał, że jedna osoba zdołała się uratować.

Turyści utonęli w Bajkale

Kobziew powiadomił, że ofiarami są "zagraniczni turyści". Nie powiedział wprost, że to Chińczycy, ale uzupełnił, że o wydarzeniu został poinformowany "konsulat generalny Chińskiej Republiki Ludowej". Ponadto dodał, że w związku z wypadkiem regionalna prokuratura wszczęła postępowanie karne.

Bajkał to najgłębsze jezioro świata i największy zbiornik słodkiej wody na Ziemi. O ile pozwalają na to warunki, w okresie zimowym są tam na krótko otwierane drogi na lodzie dla niektórych samochodów. Według Kobziewa są one obecnie zamknięte.

W ostatnich latach w Rosji pojawia się coraz więcej turystów z Chin. To wynik zbliżenia obu krajów i wprowadzenia ruchu bezwizowego w obu kierunkach.

