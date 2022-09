Tragiczny koniec wspinaczki na wulkan Kluczewska Sopka. Nie żyje co najmniej sześć osób, poszukiwania zaginionych

Podczas wyprawy na wulkan Kluczewska Sopka, położony na rosyjskiej Kamczatce, zginęło sześć osób. Los sześciu kolejnych jest nieznany. Podejrzewa się jednak, że schroniły się w namiotach na wysokości kilku tysięcy metrów. W niedzielę próbowali dotrzeć do nich ratownicy, ale silny wiatr uniemożliwił lądowanie tam śmigłowca.

Kluczewska Sopka to najwyższy szczyt półwyspu Kamczatka, a jednocześnie największy i najbardziej aktywny wulkan Eurazji. Mimo tego nie brakuje chętnych do zdobycia jego szczytu, chociaż wspinaczka na górę jest niebezpieczna nawet wtedy, gdy nie dochodzi do erupcji lawy.