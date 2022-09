Tragiczny koniec wspinaczki na wulkan Kluczewska Sopka. Nie żyje co najmniej sześć osób

Kluczewska Sopka to najwyższy szczyt półwyspu Kamczatka, a jednocześnie największy i najbardziej aktywny wulkan Eurazji. Mimo tego nie brakuje chętnych do zdobycia jego szczytu, chociaż wspinaczka na górę jest niebezpieczna nawet wtedy, gdy nie dochodzi do erupcji lawy.