Świat Robi się niespokojnie. Załamanie pogody ogarnia część Hiszpanii Oprac. Anna Bruszewska |

Burza w Hiszpanii Źródło: ENEX

Niż i związany z nim chłodny front atmosferyczny znajdował się w czwartek rano nad Półwyspem Iberyjskim. Sunie on w kierunku południowym, a swoją obecność w Hiszpanii zaznacza sporym zachmurzeniem, a także przelotnymi opadami deszczu, które lokalnie są obfite. Hiszpańska Państwowa Agencja Meteorologiczna (AEMET) podała, że burze z ulewami odnotowano w czwartek na południe od Gór Kantabryjskich. Lokalnie po obfitych opadach może dojść do osunięć ziemi.

Ryzyko na plażach

W części kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Z komunikatu wynika, że może on rozpędzać się do 70 kilometrów na godzinę. Takie porywy spodziewane są w Andaluzji, Kastylii i Leónie, Galicji i na Wyspach Kanaryjskich. Silny wiatr może napędzać wysokie, nawet kilkumetrowe fale, a one z kolei grożą podtopieniami.

Jak podała AEMET, ostrzeżenia ważne będą do piątkowego poranka.

