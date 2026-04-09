Świat

Robi się niespokojnie. Załamanie pogody ogarnia część Hiszpanii

Burza w Hiszpanii
Źródło: ENEX
Pogoda pogorszyła się na Półwyspie Iberyjskim. Wiążą się z nim między innymi burze, którym towarzyszą obfite opady deszczu oraz porywisty wiatr.

Niż i związany z nim chłodny front atmosferyczny znajdował się w czwartek rano nad Półwyspem Iberyjskim. Sunie on w kierunku południowym, a swoją obecność w Hiszpanii zaznacza sporym zachmurzeniem, a także przelotnymi opadami deszczu, które lokalnie są obfite. Hiszpańska Państwowa Agencja Meteorologiczna (AEMET) podała, że burze z ulewami odnotowano w czwartek na południe od Gór Kantabryjskich. Lokalnie po obfitych opadach może dojść do osunięć ziemi.

Ryzyko na plażach

W części kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Z komunikatu wynika, że może on rozpędzać się do 70 kilometrów na godzinę. Takie porywy spodziewane są w Andaluzji, Kastylii i Leónie, Galicji i na Wyspach Kanaryjskich. Silny wiatr może napędzać wysokie, nawet kilkumetrowe fale, a one z kolei grożą podtopieniami.

Jak podała AEMET, ostrzeżenia ważne będą do piątkowego poranka.

Przygotowują się na uderzenie kolejnej burzy. Wydano alerty

Źródło: ENEX, vozpopuli.com, AEMET, .larazon.es

Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
