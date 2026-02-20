Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Retro śmieci" zasypały plaże na szkockiej wyspie

Plastikowe butelki wyrzucone na plaże na wyspie Sanday
Kawałki plastiku w przewodach pokarmowych ryb
Źródło: tvn24
Ogromne ilości śmieci i plastiku zostały wyrzucone przez morze na plaże na szkockiej wyspie Sanday. Część odpadów pochodziła z lat 60. i 70. XX wieku i "przypłynęła" z Kanady. Choć problem zaśmieconych brzegów występuje w tym miejscu od lat, w tym roku - zdaniem lokalnej społeczności - sytuacja jest "przytłaczająca".
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W ostatnich tygodniach mieszkańcy Sanday - jednej z wysp u północnych wybrzeży Szkocji należącej do archipelagu Orkadów - zmagają się z problemem masy śmieci i plastiku wyrzuconych na plażę przez wodę. Mieszkańcy mówią, że sytuacja jest wyjątkowo trudna. David Warner, który organizuje sprzątanie plaż, w rozmowie z BBC powiedział, że w zeszłym roku zebrał z brzegu 42 butelki, a obecnie znalazł już ich setki. Co ciekawe, część odpadów pochodzi z 1960 i 1970 roku.

- Po raz pierwszy odkąd zaczęto sprzątać plaże, poczułem się tym tak przytłoczony - podkreślił Warner.

"Śmieci, zwłaszcza plastikowe, nigdy nie znikają"

Zdaniem ekspertów za napływ "retro śmieci" odpowiada "dość niezwykła pogoda" z silnym wiatrem południowo-wschodnim. Towarzystwo Ochrony Środowiska Morskiego stwierdziło, że o tej porze roku z powodu sztormów często wyrzucane są na brzeg zabytkowe śmieci, a erodujące przybrzeżne wysypiska śmieci uwalniają również wiele "starych" śmieci. Według szacunków Warnera na powierzchni 70 metrów kwadratowych leży ponad 300 tysięcy kawałków plastiku. Niektóre z nich najprawdopodobniej pochodzą z Nowej Fundlandii i Labradoru w Kanadzie.

- Zwykle sprzątam plaże z grupą wolontariuszy, porządnie się do tego zabieram i po skończeniu sprzątania wydają się czyste. (...) Tym razem kawałki styropianu były tak drobne, że nie dało się ich podnieść - opisywał David Warner.

BBC zaznacza, że plaże w Sanday są miejscem, gdzie swoje gniazda mają ptaki i plastik może stanowić zagrożenie dla dzikich zwierząt. - Śmieci, zwłaszcza plastikowe, nigdy nie znikają i mogą bardzo długo zalegać w środowisku morskim, a także przemieszczać się po oceanach - dodała Catherine Gemmell, rzeczniczka Towarzystwa Ochrony Środowiska Morskiego.

Lokalne służby nie są zaskoczone ogromną ilością śmieci. John Berry z Federacji Wysp Szkockich i Greener Orkney podkreślił, że woda cyklicznie wyrzuca odpady. - Nie jestem zaskoczony, że przy nieco innej pogodzie otrzymujemy dużo starego materiału archiwalnego Ale posprzątamy to wiosną. A w przyszłym roku wrócą (odpady - red.). - dodał.

Plastikowe butelki wyrzucone na plaże na wyspie Sanday
Plastikowe butelki wyrzucone na plaże na wyspie Sanday
Źródło: Sanday Community Craft Hub/Facebook

Ciekawe znaleziska

David Warner zapowiedział chęć utworzenia oficjalnej grupy, która będzie sprzątać plaże na szkockiej wyspie. Chce także, by jej członkowie dzielili się ciekawymi znaleziskami. Na wyspę trafiały już odpady z wielu odległych miejsc. Wśród nich była między innymi głowa lalki z Japonii.

- Nie uciekniemy od plastiku. Sam go używam, to nieuniknione. Chcę tylko, żeby ludzie, kupując plastik, zdawali sobie sprawę, gdzie on trafia - podsumował.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Sanday Community Craft Hub/Facebook

Udostępnij:
Tagi:
Szkocjaplastik
Czytaj także:
Silny mróz
Trzaskający mróz. W mocy żółte alarmy IMGW
Prognoza
Zima, słonecznie
To będzie dzień z lekkim mrozem i sporą ilością słońca
Prognoza
Sławosz Uznański-Wiśniewski i minilaboratorium Space Volcanic Algae
Są wyniki. Niesamowite efekty polskiego eksperymentu w kosmosie
Nauka
Na Kasprowym Wierchu była piękna pogoda
Służby zawiesiły poszukiwania zaginionego turysty. Powodem trudne warunki
Polska
Nowojorscy policjanci uratowali bielika amerykańskiego z kry na rzece
Uratowali symbol USA z kry na rzece
Świat
Śnieg, zima
Miejscami nocą popada śnieg
Prognoza
Lizbona
Dwa trzęsienia ziemi w pobliżu europejskiej stolicy
Świat
Przeplatanka ciepła z zimnem na początku marca, odchylenie temperatury w swobodnej atmosferze
Czeka nas eksplozja ciepła. Wiemy kiedy
Arleta Unton-Pyziołek
Roztopy
Wkraczamy w termiczne przedwiośnie. Temperatura sięgnie 11 stopni
Prognoza
Lód śryżowy
Lód śryżowy pojawił się w Karkonoszach. Co to za zjawisko
Polska
Śnieg, Rosja
Śnieżyca może przynieść rekordowe opady
Świat
Rekin w wodach Oceanu Południowego
"W wodach Antarktyki nie ma rekinów". A jednak zdarzył się wyjątek
Świat
W wielu miejscach w Japonii nieprzerwanie pada śnieg
Odwołane loty, nie jeżdżą pociągi. Jedna osoba nie żyje
Świat
Smog w Nowym Jorku
Czy smog zwiększa ryzyko rozwoju demencji? Sprawdzili to naukowcy
Smog
Bociany wróciły do Hamburga w środku zimy
Jako pierwszy wrócił do "bocianiej stolicy Niemiec"
Świat
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
shutterstock_2731811993
W Wielkiej Brytanii takiej zimy nie było od lat
Świat
Pożar Ranger Road w Oklahomie
Spłonęły domy, pastwiska, pola. Megapożar szaleje
Świat
Zima śnieg
Tutaj w czwartek sypnie śniegiem
Prognoza
Kasprowy Wierch - zdjęcie poglądowe
Wjechał kolejką i zaginął. Poszukiwania 30-latka w Tatrach
Polska
Kładka we francuskiej miejscowości Tartas dotkniętej przez powódź
Rekordowych 35 dni. Najgorsze jeszcze przed nimi
Świat
shutterstock_2713442877
Przed nami mroźna noc
Prognoza
Skutki śnieżycy w Bukareszcie
Stolica pod śniegiem. Odwołane loty, setki tysięcy domów bez prądu
Anna Bruszewska
Zimowa pogoda w Bieszczadach
Alarmy mogą objąć cały kraj. Czego się spodziewać
Prognoza
Wysokie stężenie ozonu w Meksyku
"Sezon ozonowy". Ogłosili sytuację awaryjną
Smog
Służby znalazły ciała ośmiorga narciarzy porwanych przez lawinę w pobliżu Castle Peak w Kalifornii
Znaleźli ciała ośmiorga narciarzy. Ostatnia poszukiwana osoba uznana za zmarłą
Świat
AdobeStock_1875197684
Temperatura poszybuje. Jak ciepło się zrobi
Prognoza
Czarne kormorany są pod częściową ochroną
"Odstrzał kormoranów nie jest żadnym rozwiązaniem"
Polska
Antarktyda
"Dziura grawitacyjna" nad Antarktydą. Co jest jej przyczyną
Nauka
Śnieg, opady, zima
W środę dosypie śniegu
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom