"Działa tylko kilka bankomatów i czynny jest jeden supermarket"

"Działa kilka bankomatów, czynny jest jeden supermarket"

Pan Dariusz poinformował, że jest w stałym kontakcie z polskim konsulatem w Sydney. - Oni skontaktowali się z australijskimi służbami, które wpisały nas na listę do ewakuacji do Australii. Dostaliśmy też numer z polskiej ambasady w Sydney do francuskich służb, które przygotowują się do ewakuacji obywateli UE do Nowej Kaledonii. Tam też jesteśmy na liście - przekazał.