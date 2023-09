W Japonii najgorętsze lato, w Australii najcieplejsza zima

Tego lata w Japonii odnotowano rekordowo wysoką średnią temperaturę. Była ona najwyższa od 125 lat - przekazała w piątek krajowa agencja meteorologiczna. Do połowy sierpnia w wyniku udaru cieplnego zmarły co najmniej 162 osoby. Tymczasem w Australii dobiega końca najcieplejsza zima w historii pomiarów.

Pogoda Długoterminowa Weekend

"Średnia temperatura w Japonii tego lata była najwyższa od 1898 roku" - podała w piątek Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA). Według pomiarów prowadzonych od czerwca do sierpnia br. w 15 lokalizacjach w całym kraju odchylenie średniej temperatury wyniosło +1,76 stopnia Celsjusza. To więcej niż poprzedni rekord z 2010 roku, wynoszący +1,08 st. C.

Pomiędzy 16 lipca a 23 sierpnia rekordy maksymalnej temperatury zostały pobite w 106 z 915 stacjach meteorologicznych w całej Japonii. Do połowy sierpnia z powodu udaru cieplnego zmarły co najmniej 162 osoby.

Upały dają się we znaki nie tylko ludziom. Centrum Zdrowia Publicznego w Nagano odnotowało wzrost liczby kotów objętych opieką w ciągu dwóch ostatnich miesięcy, przy czym ponad 30 procent z nich miało objawy udaru cieplnego - podał w czwartek japoński nadawca NHK.

"Nienormalna pogoda"

Średnia temperatura latem tego roku była znacznie wyższa w północnej, wschodniej i zachodniej części Japonii - poinformowała JMA Pod koniec lipca na północy kraju wartości wskazywane przez termometry były średnio najwyższe od 1946 r. Na obszarach przybrzeżnych wzdłuż Morza Japońskiego, na wschodzie i zachodzie rekordowo wysoką średnią temperaturą odnotowano na początku ubiegłego miesiąca.

Profesor Uniwersytetu Tokijskiego Nakamura Hisashi zajmujący się badaniami klimatu zauważył, że temperatura powietrza znacząco wzrosła po skończeniu się pory deszczowej. Stwierdził, że bieżącego lata w Japonii panowała "nienormalna pogoda".

Upał w Tokio Tada Images/Shutterstock

W Australii - najcieplejsza zima

O rekordowym cieple informuje też australijska agencja meteorologiczna (BOM). Na półkuli południowej kończy się obecnie zima, która w Australii okazała się już najcieplejszą w historii pomiarów.

Średnia temperatura od czerwca do sierpnia była o 1,53 st. C wyższa od średniej z lat 1961-1990 i najwyższa od czasu rozpoczęcia prowadzenia pomiarów w 1910 r. Poprzedni rekord wynosił +1,46 st. C i pochodził z 1996 r. Dane pochodzą ze 112 stacji meteorologicznych na obszarze całego kraju. Największe odchylenie od normy miało miejsce w południowej części stanu Queensland i wyniosło +3 st. C.

To 11. z rzędu ponadprzeciętnie ciepła zima w Australii. Ostatnia chłodniejsza zima od normy była w 2012 r.

Na ostatni dzień sierpnia dla wielu miejsc w stanie Australia Zachodnia prognozowano temperaturę przekraczającą 30 st. C. To o 10-15 st. C więcej niż zwykle o tej porze roku.

Autor:ps/dd

Źródło: Reuters, NHK, abc.net.au