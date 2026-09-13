Świat Rekordowo spokojny rok na Atlantyku. El Nino "ścina" huragany Krzysztof Posytek |

Burza Edouard uderzyła w Teksas Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: NHC/NOAA

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Obserwacje satelitarne huraganów prowadzone są od 1966 roku. W tym okresie pierwsze takie zjawisko w danym roku formowało się najpóźniej 11 września. Tak było aż do teraz. Jak dotąd w 2026 roku na Atlantyku nie powstał żaden huragan. Na oceanie rozwinęło się tylko pięć burz tropikalnych - najsilniejsza z nich, Edouard, w szczytowym momencie wiała o ponad 20 kilometrów na godzinę za słabo, by zostać uznana za huragan.

El Nino hamuje powstawanie huraganów

Według ekspertów głównym czynnikiem odpowiadającym za ciszę na Atlantyku jest El Nino, wyjątkowo silne w tym roku. To naturalne zjawisko, które polega na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. Wpływa na pogodę w wielu miejscach na świecie.

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El Nino hamuje aktywność huraganową na Atlantyku poprzez związane z nim zjawisko znane jako uskoki bądź ścinanie wiatru (ang. wind shear). Są to strefy nagłej zmiany prędkości lub kierunku wiatru, których pojawienie się po prostu rozrywa wirujące burze tropikalne i huragany. W latach, w których występuje El Nino, na Atlantyku pojawia się więcej takich stref.

W rozmowie z CNN Phil Klotzbach, specjalista od huraganów z Uniwersytetu Stanowego Kolorado, zauważył, że w 2026 na na głównym obszarze powstawania huraganów na Atlantyku utworzyła się tylko jedna burza tropikalna - Dolly. Została ona jednak szybko osłabiona właśnie przez uskoki wiatru.

Skutki El Nino na świecie Źródło zdjęcia: WMO

Gdzie może utworzyć się huragan

Jakie jest prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie na Atlantyku powstanie huragan? Według AccuWeather nie stanie się to w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Należy jednak bacznie przyglądać się wodom otaczającym Florydę. Jak wyjaśniają eksperci, jest to miejsce, gdzie uskoki wiatru są najsłabsze, a wilgotność powietrza, która sprzyja formowaniu się zjawisk, pozostaje wysoka.

Jak zaznacza AccuWeather, choć na razie nie ma oznak natychmiastowego powstawania burzy tropikalnej, to może się to zmienić w kolejnych tygodniach. Wody w pobliżu południowo-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych to miejsce, w którym często zatrzymują się fronty napływające z północy i zachodu. Wzdłuż zanikających granic frontowych czasami dochodzi do powstawania układów tropikalnych.