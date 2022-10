Dynia gigant z USA. Ważyła ponad tonę

Dynia Travisa Giengera, nauczyciela ogrodnictwa z Minnesoty, to od poniedziałku oficjalnie najcięższa dynia wyhodowana kiedykolwiek w Stanach Zjednoczonych. Nowa rekordzistka waży ponad tonę, a dokładnie - 1161,2 kilograma.

Najcięższa dynia w USA, ale nie na świecie

Aby wziąć udział w 49. konkursie na najcięższą dynię w Half Moon Bay, na południe od San Francisco, Travis jechał 35 godzin samochodem. To jego drugi triumf w tej rywalizacji, wygrał także w 2020 roku.

Do rekordu świata sporo jednak zabrakło. Najcięższa dynia na świecie, która wpisana jest do księgi rekordów Guinnessa, została wyhodowana w 2021 roku we Włoszech i ważyła 1225,6 kilograma.