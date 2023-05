Rekord gorąca z XIX wieku pobity w Szanghaju, Hanoi też się praży

Fala upałów daje o sobie znać w Chinach. W poniedziałek w Szanghaju termometry pokazały 36,1 st. C. Był to najcieplejszy majowy dzień od ponad wieku. Dotychczasowy rekord temperatury dla tego miesiąca wynosił 35,7 st. C i padał w latach 1876, 1903, 1915 oraz 2018.