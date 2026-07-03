Świat Rekin u wybrzeży amerykańskiej wyspy. Zamknięto plaże Anna Bruszewska |

Rekin u wybrzeży Long Island Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Prawie trzymetrowy rekin, którego zaobserwowano w czwartek, stanowi zagrożenie dla ludzi. Dlatego na plażach Point Lookout i Hempstead na wyspie Long Island wywieszono czerwone flagi. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli.

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Czerwona flaga. Wywieszono ją przez rekina

Dwóch nastolatków, którzy w czwartek rano surfowali u wybrzeży Long Island, powiedziało w rozmowie z amerykańską stacją ABC7 News, że widzieli rekina tuż obok desek. - Dostrzegłem ciemny cień w wodzie, a potem pojawił się rekin - powiedział Brendan Halpin, jeden z surferów.

Nastolatkowie poinformowali o tym zdarzeniu Eamona Flynna, ratownika z plaży Hempstead. Mężczyzna uwierzył im, ale i tak musiał sprawdzić doniesienie. - To mógł być też delfin, ale w tym przypadku identyfikacja była dość łatwa - powiedział Flynn. - Gdy tylko na niego spojrzałem, wiedziałem, że mamy do czynienia z rekinem - dodał.

Chociaż w czwartek temperatura na Long Island sięgnęła 38 stopni Celsjusza, to plażowicze nie mogli wejść do wody i się schłodzić. - Widziałem jego płetwę, była ogromna - powiedział w rozmowie amerykańską stacją WABC Robin Leffler.

Plaże były w czwartek pełne plażowiczów Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved