Regina nad Hiszpanią. Podtopienia w części kraju

Nad częścią Hiszpanii porusza się burza Regina, niosąca intensywne opady deszczu i silny wiatr. Między innymi w centralnej i południowej części Hiszpanii obowiązują żółte alarmy przed ulewami wydane przez hiszpański instytut meteorologiczny AEMET. W kraju pojawiły się także pierwsze podtopienia. W sieci pojawiły się filmy pokazujące zalane ulice w gminie Humilladero położonej w prowincji Malaga.

Niebezpiecznie w wielu regionach

Według meteorologów również mieszkańcy części Andaluzji, Kastylii-La Manchy, Madrytu i Estremadury powinni przygotować się na niebezpieczne warunki. Regina prócz ulew może przynieść także opady gradu oraz porywisty wiatr. Według rzecznika AEMET Rubena del Campo, opady deszczu będą szczególnie intensywne na południu i wschodzie Półwyspu Iberyjskiego. Lokalnie może dojść do powodzi.

W czwartek trudne warunki atmosferyczne mogą wystąpić także we Wspólnocie Walenckiej, Katalonii oraz pobliskich częściach Aragonii, Kastylli-La Manchy i Balearów. W ciągu dnia możliwe są również opady gradu i silne porywy wiatru. Według meteorologów niebezpieczne warunki pogodowe utrzymają się w Hiszpanii nawet do końca tygodnia.