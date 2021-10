Domy z plastiku na Filipinach. Jednocześnie chcą walczyć z problemem odpadów i bezdomnością

The Plastic Flamingo lub w skrócie The Plaf określa siebie jako "przedsiębiorstwo społeczne, które walczy z zanieczyszczeniem mórz plastikiem poprzez zbieranie plastikowych odpadów i przekształcanie ich w produkty nadające się do ponownego wykorzystania". Ludzie zaangażowani w to przedsięwzięcie zorganizowali wszystkie kolejne etapy: zbieranie odpadów, ich rozdrabnianie, a następnie formowanie w materiał nazywany "ekodrewnem". Powstają z niego ogrodzenia, tarasy i inne konstrukcje.