Pomarańczowe niebo, przysypane ulice i auta. Saharyjski pył w zachodniej Europie

Pył znad Sahary dotarł w poniedziałek do Hiszpanii, a we wtorek rano ogarnął również Szwajcarię i Niemcy. Warstwą charakterystycznego pyłu pokryte zostały ulice i samochody, a niebo zabarwiło się na odcienie brązu i pomarańczy. Czy saharyjski pył dotrze do Polski? Na to pytanie odpowiedział nasz synoptyk.

"Nie mogę przestać robić zdjęć"

Byli jednak tacy, którzy podziwiali pomarańczowe niebo, zabarwione z powodu saharyjskiego pyłu. - Dla mnie to wygląda pięknie. To jest jak filtr. I wydaje mi się to cudowne. Nie wiem, co jest tego przyczyną, jakiś kurz prawda? Ale nie wiem, skąd się bierze. Ale ja nie mogę przestać robić zdjęć i bardzo mi się to podoba - mówili niektórzy przechodnie w Alicante.