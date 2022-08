Puma postrzelona przez policjantów. Zwierzę trafiło na stół operacyjny, nie przeżyło

Mieszkaniec Hollister w stanie Kalifornia zauważył młodą pumę, która wylegiwała się przed jego domem. Powiadomił policjantów. Przybyli na miejsce ze strażnikami do spraw zwierząt z California Department of Fish and Wildlife. Podczas akcji funkcjonariusze postrzelili samca, choć - jak twierdzą świadkowie - początkowo nie stanowił zagrożenia i nie okazywał agresji. Weterynarze byli optymistyczni co do wyniku operacji, jednak zwierzę nie przeżyło.