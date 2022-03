Skoki narciarskie w Oslo. Prognoza pogody

Prognoza pogody na skoki narciarskie. Cykl Raw Air 2022

Na niedzielę zaplanowano konkurs indywidualny. Pogodę będzie kształtować wyż. Około godziny 12 będzie słonecznie, potem w ciągu dnia może się nieco zachmurzyć. W samo południe termometry pokażą 3 st. C. Potem zrobi się cieplej - temperatura sięgnie 5 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr i będzie rozpędzał się do 2-4 m/s.