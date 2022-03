Prognoza pogody na mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Vikersund

Prognoza pogody na mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Na sobotę również zaplanowano konkurs indywidualny. Dzień upłynie pod znakiem słonecznej aury. W południe termometry pokażą 0 st. C, a wieczorem temperatura wzrośnie do 3 st. C. Z prognoz wynika, że o godz. 12 wiatr powieje z prędkością 1-3 m/s, a o godz. 18 rozpędzi się do 1-4 m/s.