Jaka pogoda w Vikersund? Startują mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Prognoza pogody na mistrzostwa świata w lotach narciarskich

W piątek odbędzie się konkurs indywidualny . Synoptycy prognozują pochmurną pogodę. Temperatura wyniesie od 2 do 4 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością od 2 do 5-6 metrów na sekundę.

Drugi konkurs indywidualny zaplanowano na sobotę. W południe na niebie będą pojawiać się chmury, a o godzinie 18 zrobi się słonecznie. Termometry o godz. 12 wskażą 0 st. C, a kilka godzin później temperatura wzrośnie do 3 st. C. Prędkość wiatru osiągnie od 1 do 3-4 m/s.