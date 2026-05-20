Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ptasia grypa u niedźwiedzia polarnego. Pierwszy taki przypadek w Europie

|
Niedźwiedź polarny
Wyjątkowe właściwości niedźwiedziego futra
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ptasią grypę wykryto u niedźwiedzia polarnego w archipelagu Svalbard. To pierwszy taki przypadek w Europie. Eksperci zwracają uwagę, że zwierzęta zamieszkujące najzimniejsze obszary świata są coraz bardziej narażone na groźne wirusy.

Jak poinformował we wtorek Norweski Instytut Weterynaryjny (NVI), szczep wirusa H5N5 ptasiej grypy wykryto w próbkach pobranych od około rocznego samca niedźwiedzia polarnego oraz morsa arktycznego. Ciała tych zwierząt znaleziono w połowie maja na lodowym archipelagu na Svalbardzie, około 1000 kilometrów od bieguna północnego.

"Wyniki badań wpisują się w ogólną tendencję, zgodnie z którą wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków coraz częściej wykrywa się u ssaków w Europie" - przekazała Ragnhild Tonnessen, koordynatorka ds. ptasiej grypy w Instytucie Weterynaryjnym, cytowana w komunikacie prasowym. "Jednocześnie w ostatnich latach wirus rozprzestrzenił się na nowe obszary, w tym na Arktykę, gdzie może mieć negatywny wpływ na wrażliwe grupy ludności i ekosystem" - dodała.

Jak znaleziono martwe zwierzęta

Norweski Instytut Polarny powiadomił o sprawie ekspertów z NVI po tym, jak w połowie maja w rejonie fiordu Raudfjorden, na północnym krańcu Spitsbergenu na Svalbardzie, znaleziono martwego niedźwiedzia polarnego i martwego morsa. Zwierzęta zostały po raz pierwszy zauważone przez lokalnych przewodników.

W tym samym rejonie zaobserwowano także dwa kulejące niedźwiedzie polarne, co wzbudziło niepokój wśród ekspertów. Chociaż takie objawy mogą mieć kilka przyczyn, czasami wskazują na chorobę neurologiczną. Zauważono je wcześniej u niedźwiedzia polarnego chorego na wściekliznę, a u drapieżników mogą towarzyszyć również zachorowaniu na ptasią grypę.

Jeśli wirus zmutuje, czeka nas pandemia większa niż COVID-19
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jeśli wirus zmutuje, czeka nas pandemia większa niż COVID-19

TVN24

Pierwszy taki przypadek w Europie

Szczep H5N5 wykryto już wcześniej u dzikich zwierząt na Svalbardzie - po raz pierwszy u dzikich ptaków, następnie u morsa, a ostatnio u lisów polarnych. Wykrycie tego wirusa u niedźwiedzia polarnego jest pierwszym tego typu przypadkiem zarówno w Norwegii, jak i w Europie.

Dotychczas odnotowano tylko jeden przypadek ptasiej grypy u niedźwiedzia polarnego, na Alasce w sierpniu 2023 roku. Nie wiadomo jednak, jak wirus ten wpływa na poszczególne osobniki ani jaki może mieć wpływ na populację niedźwiedzi polarnych.

Gubernator Svalbardu cytowany przez agencję informacyjną AFP stwierdził, że obecność wirusa w próbkach mózgów obu zwierząt "potwierdza hipotezę, że był on najprawdopodobniej przyczyną" ich śmierci.

Eksperci z NVI przekazali, że ssaki mogą zarazić się ptasią grypą poprzez bezpośredni kontakt z ptakami lub innymi ssakami. Badają także, czy wirus wykryty u niedźwiedzia polarnego i morsa wykazywał jakiekolwiek oznaki przystosowania się do ssaków.

Źródło: AFP, Reuters, Norweski Instytut Weterynaryjny
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
pc
Mówi się, że to był skok stulecia, o nim, że to "geniusz przestępstwa". Właśnie opuścił więzienie
TVN24
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
mikroskop naukowiec laboratorium shutterstock_2445075045
Wyleczyli nieuleczalne. Co jeszcze przyniósł 2025 rok w medycynie?
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
Ptasia grypaNorwegiaEuropaBadania naukoweArktykaniedźwiedź polarnyGrypa
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Protest w centrum Warszawy
Związkowcy dotarli przed Sejm. Duży protest antyrządowy
WARSZAWA
sejm-0001
Udawał w Sejmie lokomotywę, teraz chce wręczyć kwiaty
Monika Winiarska
Przemysław Nowak
Ziobro w USA. Nowe ustalenia
TVN24
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
TVN24
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
TVN24
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
TVN24
Bydgoszcz
Przez lata wspólnie, od przyszłego roku osobno. Toruń i Bydgoszcz rozdzielone
TVN24
wirus ebola shutterstock_1771923899
Amerykański lekarz z podejrzeniem eboli trafi do szpitala w Pradze
TVN24
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas specjalnej kolacji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, 11 maja 2026
Był "solą w oku" prezydenta, wypada z gry. Trump: zasłużył
TVN24
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Porsche miało inne numery rejestracyjne z przodu i z tyłu
WARSZAWA
Sana Yousaf
Gwiazda TikToka zastrzelona w domu. Sprawcę skazano na karę śmierci
TVN24
Zbigniew Ziobro
Wiza dla Zbigniewa Ziobry. Jest odpowiedź Departamentu Stanu USA
TVN24
James Hetfield, Metallica
Hymn polskiego rocka w wykonaniu zespołu Metallica. Nagranie
TVN24
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Warsztat okazał się dziuplą samochodową. Wnuk oszukał dziadka
WARSZAWA
Peter Magyar
Premier, prezydent, parlament. Teraz Magyar rusza do Gdańska
RELACJA
Służby zatrzymały podejrzanego o pobicie Ukraińca (zdjęcie ilustracyjne)
Policjantka w grupie przestępczej? "Została zawieszona w czynnościach służbowych"
TVN24
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Awaria na linii średnicowej. Pociągi omijają ważne stacje
WARSZAWA
Policjanci uwolnili Polkę uprowadzoną ze Stargardu do Gelsenkirchen w Niemczech
Polka uprowadzona do Niemiec. Szybka reakcja policji
TVN24
Waldemar Żurek
Żurek: będziemy się starali unieważnić dokument Ziobry
TVN24
Katedra Gnieźnieńska
Kryzys w kościele narasta. Chętnych na księży jest coraz mniej
TVN24
Plaża słońce opalanie olejek krem uv shutterstock_2142582511
To wyjątkowo groźny rak, ale można go uniknąć. Pomogą te złote zasady
Agnieszka Pióro
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Górze Kalwarii
"Mam w kieszeni 1400 złotych i dowód. Zróbcie tak, żeby został mi tylko dowód"
WARSZAWA
Donald Trump, Melania Trump
Kontrole podatkowe Trumpa, jego rodziny i firm zablokowane
BIZNES
Donald Tusk, Peter Magyar
Magyar u Tuska. "To nie przypadek"
TVN24
Obywatel Gruzji zatrzymany za groźby karalne trafił do aresztu
Wymachiwał nożem i groził małżeństwu śmiercią. Przebywał w Polsce nielegalnie
WARSZAWA
kierownica zegarek samochod shutterstock_2658863449
Badania kierowców będą droższe. Rząd szykuje zmiany
BIZNES
Drony nad Polską
Starosta nie informował o dronach, bo uznał, że to były tajne ćwiczenia
TVN24
Litwa
Dron w pobliżu Wilna
TVN24
Mike Pompeo wspierał Donalda Trumpa podczas ostatniej kampanii wyborczej, listopad 2024
Były bliski współpracownik Trumpa o "zastanawiającej" decyzji w sprawie Polski
TVN24
prostata shutterstock_2321688761
Jedna kropla może być pierwszym sygnałem raka. Często to jedyny objaw
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom