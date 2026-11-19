Świat Ptasia grypa. Najwyższy poziom alertu we Francji Oprac. Matylda Dziechcińska |

Ptasia grypa pozbawiła życia dwa bieliki amerykańskie Źródło wideo: 2025 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Francuskie Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o kilku ogniskach choroby, które zostały zgłoszone od początku listopada. Zanim wprowadzono ostrzeżenie, rząd wziął pod uwagę między innymi wzrost ilości przypadków ptasiej grypy wśród dzikich ptaków w krajach sąsiednich oraz potwierdzenie przypadków choroby we Francji.

W związku z powrotem ptasiej grypy i wprowadzonymi ostrzeżeniami, hodowcy drobiu mają obowiązek przetrzymywać ptaki w zamknięciu. Należy też maksymalnie ograniczyć transport zwierząt.

>>> CZYTAJ TEŻ: Połączyli komórki zwierząt i roślin. Czego się dowiedzieli

Wysoko patogenne przypadki

Tylko od początku listopada zgłoszono kilka ognisk choroby między innymi w departamencie Sekwana Nadmorska w Normandii i w Żyrondzie. Te przypadki zostały zakwalifikowane jako "wysoko patogenne", w związku z czym nakazano wybicie całego drobiu.

>>> CZYTAJ TEŻ: Ptasia grypa u niedźwiedzia polarnego. Pierwszy taki przypadek w Europie

Prefektura departamentu Sekwana Nadmorska oświadczyła, że spożywanie drobiu, jajek i innych produktów pochodzenia zwierzęcego na bazie mięsa drobiowego nie stanowi zagrożenia dla ludzi.