Ptasia grypa. Najwyższy poziom alertu we Francji
Francuskie Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o kilku ogniskach choroby, które zostały zgłoszone od początku listopada. Zanim wprowadzono ostrzeżenie, rząd wziął pod uwagę między innymi wzrost ilości przypadków ptasiej grypy wśród dzikich ptaków w krajach sąsiednich oraz potwierdzenie przypadków choroby we Francji.
W związku z powrotem ptasiej grypy i wprowadzonymi ostrzeżeniami, hodowcy drobiu mają obowiązek przetrzymywać ptaki w zamknięciu. Należy też maksymalnie ograniczyć transport zwierząt.
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Wysoko patogenne przypadki
Tylko od początku listopada zgłoszono kilka ognisk choroby między innymi w departamencie Sekwana Nadmorska w Normandii i w Żyrondzie. Te przypadki zostały zakwalifikowane jako "wysoko patogenne", w związku z czym nakazano wybicie całego drobiu.
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Prefektura departamentu Sekwana Nadmorska oświadczyła, że spożywanie drobiu, jajek i innych produktów pochodzenia zwierzęcego na bazie mięsa drobiowego nie stanowi zagrożenia dla ludzi.