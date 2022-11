Przypadki listeriozy w kilku stanach USA. Ludzie chorują po spożyciu mięsa i serów

U coraz większej liczby mieszkańców USA stwierdza się obecność niebezpiecznej bakterii Listeria monocytogenes. Z jej powodu jeden z chorych zmarł, inna pacjentka straciła ciążę. Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) poinformowały, że bakteria bardzo łatwo się rozprzestrzenia i bywa trudna do usunięcia, dlatego konieczna jest właściwa obróbka żywności.

Listerioza to choroba zakaźna, którą wywołują bakterie Listeria monocytogenes . Cierpią na nią ludzie i zwierzęta. Zachorować można po spożyciu skażonego nabiału, owoców, warzyw oraz mięsa. W niektórych przypadkach pierwszymi oznakami zakażenia jest biegunka lub inne objawy żołądkowo-jelitowe. Do typowych objawów następujących później należą bóle głowy, sztywność karku, gorączka, ból mięśni, dezorientacja, problemy z utrzymaniem równowagi i drgawki.

USA. 16 chorych osób w sześciu stanach

Jak przekazały w środę amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), w sześciu stanach USA stwierdzono wzrost zachorowań z powodu bakterii Listeria monocytogenes. Epidemia - jak nazywa to CNN - miejscami już zbiera śmiertelne żniwo.

CDC apelują, by osoby o wysokim ryzyku zachorowania, także jak kobiety w ciąży, osoby starsze oraz wszyscy o obniżonej odporności, wystrzegały się spożycia mięsa i serów bez odpowiedniej obróbki termicznej.

Jak wynika z raportów z sześciu stanów, w sumie chorobę stwierdzono u 16 osób. Do tej pory siedem zakażeń odnotowano w Nowym Jorku, trzy w Maryland, dwa w Illinois, dwa w Massachusetts, jedno w Kalifornii i jedno w New Jersey. Wiek zakażonych wahał się od 38 do 92 lat, a ponad połowę chorych stanowili mężczyźni. 13 chorych wymagało hospitalizacji. W Maryland z powodu listeriozy zmarła jedna osoba, inna - ciężarna, straciła dziecko.