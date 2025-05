Przyczepiły się do spodu łodzi, wprowadzono kwarantannę

Inwazyjne małże przyczepione do spodu łodzi zostały zauważone w Kalifornii. Niedoczyszczona jednostka mogła stanowić spore zagrożenie dla ekosystemu jeziora, po którym miała pływać. Na wielu kalifornijskich akwenach obowiązuje kwarantanna - ma to ograniczyć rozprzestrzenianie się uciążliwego mięczaka.

Jak podała Agencja Wodna Hrabstwa Solano, w zeszłym tygodniu do jednej z przystani obsługujących kalifornijskie jezioro Berryessa przybyła nowa łódź. Podczas wprowadzania jej do portu pracownicy przystani zauważyli, że do dna jednostki przymocowane były dziesiątki malutkich małży.