Przez sześć dni "wychodził z niego tylko plastik". Dramatyczna historia małego żółwia

"Wychodził z niego tylko plastik"

Ważące zaledwie 127 gram zwierzę zostało znalezione na plaży Tamarama w Sydney. Młodemu osobnikowi brakowało jednej kończyny, a w jego muszli widoczna była dziura, dlatego został przetransportowany do szpitala dla dzikich zwierząt w zoo Taronga. Mimo obrażeń, żółw nie miał problemu z poruszaniem i wyglądał na zdrowego - do momentu, gdy maluch zaczął się wypróżniać.

Coraz poważniejsze zagrożenie

Co roku do oceanów na całym świecie trafia ponad osiem milionów ton śmieci - pisał brytyjski dziennik "The Guardian". Większość przemieszcza się do akwenów poprzez rzeki, część porzucana jest przez statki rybackie.