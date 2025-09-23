Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Przerwana zapora, odwołane loty, ewakuacje. "Panuje chaos"

|
Tajfun
Przerwana zapora w powiecie Hualien
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Supertajfun Ragasa przyniósł obfite opady deszczu na wschodzie Tajwanu. W powiecie Hualien zginęło co najmniej 14 osób po tym, jak w wyniku ulew doszło do przerwania zapory na jeziorze. Trwają poszukiwania ponad stu zaginionych. Wcześniej żywioł nękał Filipiny, gdzie także odnotowano ofiary śmiertelne.

Ragasa uderzył w poniedziałek w wyspę Panuitan położoną w prowincji Cagayan na północy Filipin. Żywioł, o sile odpowiadającej huraganowi najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona, spowodował poważne zniszczenia infrastruktury oraz zabijał ludzi.

Supertajfun Ragasa. Skutki na Tajwanie

Ragasa, uznawany za najsilniejszą burzę, jaka pojawiła się w tym roku w Azji, szaleje teraz w innych regionach kontynentu.

Co najmniej 14 osób zginęło w powiecie Hualien na wschodzie Tajwanu po tym, jak w wyniku obfitych opadów deszczu, wywołanych przez supertajfun, doszło do przerwania zapory na jeziorze. Trwają poszukiwania 129 zaginionych - podała agencja Reuters. Przerwanie zapory spowodowało uwolnienie około 60 milionów ton wody. Fala powodziowa zmyła kilka mostów i samochody. - Potwierdzono śmierć 14 osób, a 18 jest rannych - poinformował w środę Lee Kuan-ting, przedstawiciel władz powiatu Hualien. Wcześniej informowaliśmy o dwóch ofiarach śmiertelnych.

Przerwana zapora w powiecie Hualien
Przerwana zapora w powiecie Hualien
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Służby ratunkowe prowadzą szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Tysiące okolicznych mieszkańców musiało opuścić swoje domy. - Panuje chaos - powiedział agencji Reuters Wang Tse-an, sołtys zalanej gminy Guangfu. Woda w niektórych częściach miasta sięgała we wtorek drugiej kondygnacji, odcinając od świata ponad 260 osoby, którym zalecono pozostanie w domach.

W całym kraju z powodu zagrożenia ewakuowano ponad 7600 osób, z czego 3100 w samym rejonie Hualien jeszcze przed nadejściem żywiołu.

Wstrzymane loty i promy

Na Tajwanie od poniedziałku spadło prawie 600 litrów wody na metr kwadratowy - podała agencja informacyjna Reuters.

Jak podaje dziennik "Taipei Times", tajfun doprowadził w poniedziałek do uziemienia wszystkich lokalnych lotów, a także zawieszenia przepraw promowych. Występowały także opóźnienia w lotach międzynarodowych. W powiatach Hualien i Taitung odwołano lekcje oraz pracę biurową, a w części powiatów Kaohsiung i Pingtung nie pracowały urzędy.

most 2222
W Tajwanie rzeka zniszczyła most
Źródło: Reuters/SET TV/CTS

Tak będzie wędrować Ragasa. Na trasie ma Hongkong i Chiny

Żywioł wywołuje niepokój w kolejnych regionach Azji. We wtorek wieczorem (w środę w nocy miejscowego czasu) Hong Kong Observatory, agencja meteorologiczna Hongkongu ogłosiła 10, najwyższy stopień zagrożenia tajfunem. To pierwszy raz od ponad sześciu dekad, gdy w mieście doświadczyło dwóch takich ostrzeżeń w ciągu roku. Poprzednie wydano w związku z tajfunem Wipha w lipcu.

Ze względu na nadciągający żywioł we wtorek władze Hongkongu wezwały mieszkańców do pozostania w domach. W supermarketach zaroiło się od klientów, którzy próbowali zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze artykuły. Okna w domach i innych budynkach w całym mieście zostały zaklejone taśmą, a mieszkańcy mieli nadzieję, że pomoże to zmniejszyć skutki ewentualnego rozbicia szyb. W środę nie będzie kursować szybka kolej i autobusy. Zawieszono także większość lotów pasażerskich.

Prognozowana trasa przejścia tajfunu Ragasa
Prognozowana trasa przejścia tajfunu Ragasa
Źródło: Joint Typhoon Warning Center (JTWC)
Nadciąga najsilniejsza burza w roku, wiatr prawie 300 kilometrów na godzinę
Dowiedz się więcej:

Nadciąga najsilniejsza burza w roku, wiatr prawie 300 kilometrów na godzinę

Ofiary śmiertelne i zniszczenia na Filipinach

Telewizja Al-Dżazira informowała wcześniej o co najmniej trzech ofiarach i pięciu zaginionych na Filipinach, powołując się na lokalne służby i władze. Wcześniej w kraju zamknięto część szkół oraz urzędów w stolicy - Manili oraz 29 prowincjach na wyspie Luzon.

Na północy Filipin trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Zdjęcia publikowane przez agencje prasowe pokazują poważne zniszczenia spowodowane przez supertajfun. W prowincji Benguet na wyspie Luzon doszło do lawiny błotnej, w której zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Ponad 24 tysiące osób zostało ewakuowanych z centralnych i północnych regionów wyspy Luzon.

Zniszczenia na Filipinach
Zniszczenia na Filipinach
Źródło: PAP/EPA/BERNIE SIPIN DELA CRUZ

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik, Damian Dziugieł

Źródło: Reuters, Al-Dżazira, BBC, CNN, France24, Taipei Times, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Huragany, tajfuny, cyklonyAzja
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Czytaj także:
Księżyc
Kluczowa misja w kosmos może odbyć się szybciej
Nauka
Pogodny dzień, Ornontowice (Śląskie)
Odczujemy chłód, ale aura pozytywnie na nas wpłynie
Prognoza
Nowi kandydaci na astronautów NASA
NASA poszerza załogę. Setki chętnych na jedno miejsce
Świat
Bakteria Vibrio vulnificus (zdjęcie ilustracyjne)
Mięsożerna bakteria. Nagły wzrost zakażeń i ofiar śmiertelnych
Świat
Potoki i wodospady na ulicach Capri po potężnej ulewie
Schody jak wodospady. Oberwanie chmury nad włoskimi wyspami
Świat
Nocne niebo
Noc pogodna, ale chłodna. Co nas czeka za dnia?
Prognoza
Jesień, pogoda
Pogoda na październik. Co pokazują mapy IMGW
Prognoza
Prognoza silnego obniżenia się poziomu zamarzania nad północno-wschodnią Europą (poranek 25 września)
Zsunie się na nas arktyczny chłód. Możliwe przymrozki
Prognoza
Asteroida w pobliżu Ziemi
Wielki krater na dnie Morza Północnego. Wiemy już, jak powstał
Nauka
Hongkong. Przygotowania na nadejście tajfunu Ragasa
Nadciąga najsilniejsza burza w roku, wiatr prawie 300 kilometrów na godzinę
Świat
Zamierające drzewa iglaste w Arboretum
Iglaki zamierają w samym środku Polski
Polska
Most
Most pęka na ich oczach. Nagranie
Świat
Włochy. Zalany kemping Lago Isola w regionie Piemont, 22 września 2025
Woda porwała turystkę z kempingu. Na oczach męża
Świat
Łoś Emil odwiedził Austrię
Wędrował przez kolejne kraje. Łoś Emil zatrzymany
Ciekawostki
Ulewy nawiedziły indyjską Kalkutę
Prąd poraził mieszkańców w trakcie ulew. "Sytuacja jest okropna"
Świat
Trzęsienie ziemi w pobliżu San Francisco
Trzęsienie ziemi w pobliżu San Francisco
Świat
Jesień, początek jesieni
Mamy już kalendarzową jesień
Ciekawostki
chmury shutterstock_2644940895
Dziś będzie deszczowo i chłodno
Prognoza
Hiszpania piorun
Piorun trafił w słynną wieżę w Barcelonie
Świat
Noc, jesień, deszcz
Przed nami chłodna noc
Prognoza
Misja IMAP
Misja NASA przesunięta. Na pokładzie polski instrument
Nauka
Wieczór, noc, niebo, jezioro
Mieliśmy równonoc jesienną, ale dzień i noc nie były równe
Ciekawostki
Deszcz
Zmiana pogody. Miejscami będzie tylko 12 stopni
Prognoza
Ragasa na Filipinach
Komunikat MSZ dla Polaków w Hongkongu. "Rozważ to przy planowaniu podróży"
Świat
Zalany samochód po ulewie w północno-zachodniej Francji
Lało jak z cebra. Woda porwała auto, zginęła kobieta
Świat
Włochy
Potężne załamanie pogody w regionie kochanym przez turystów
Świat
Do wypadku doszło w ośrodku Growler Pines Tiger Preserve
Tygrys zabił swojego tresera. Apel obrońców zwierząt
Świat
Wilk szary
Boimy się ich, a mogą pomóc nam uzdrowić klimat
Agnieszka Stradecka
Odchylenie średniej temperatury od normy na wys. 2 metrów nad ziemią
Wielka wymiana mas powietrza. Mamy zamieszanie w pogodzie
Polska
Chłodno, pochmurno, deszczowo i wietrznie
Duża różnica temperatury. Pogoda na dziś
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica