Przerwana zapora, odwołane loty, ewakuacje. "Panuje chaos"

Przerwana zapora w powiecie Hualien Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Ragasa uderzył w poniedziałek w wyspę Panuitan położoną w prowincji Cagayan na północy Filipin. Żywioł, o sile odpowiadającej huraganowi najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona, spowodował poważne zniszczenia infrastruktury oraz zabijał ludzi.

Supertajfun Ragasa. Skutki na Tajwanie

Ragasa, uznawany za najsilniejszą burzę, jaka pojawiła się w tym roku w Azji, szaleje teraz w innych regionach kontynentu.

Co najmniej 14 osób zginęło w powiecie Hualien na wschodzie Tajwanu po tym, jak w wyniku obfitych opadów deszczu, wywołanych przez supertajfun, doszło do przerwania zapory na jeziorze. Trwają poszukiwania 129 zaginionych - podała agencja Reuters. Przerwanie zapory spowodowało uwolnienie około 60 milionów ton wody. Fala powodziowa zmyła kilka mostów i samochody. - Potwierdzono śmierć 14 osób, a 18 jest rannych - poinformował w środę Lee Kuan-ting, przedstawiciel władz powiatu Hualien. Wcześniej informowaliśmy o dwóch ofiarach śmiertelnych.

Służby ratunkowe prowadzą szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Tysiące okolicznych mieszkańców musiało opuścić swoje domy. - Panuje chaos - powiedział agencji Reuters Wang Tse-an, sołtys zalanej gminy Guangfu. Woda w niektórych częściach miasta sięgała we wtorek drugiej kondygnacji, odcinając od świata ponad 260 osoby, którym zalecono pozostanie w domach.

W całym kraju z powodu zagrożenia ewakuowano ponad 7600 osób, z czego 3100 w samym rejonie Hualien jeszcze przed nadejściem żywiołu.

Wstrzymane loty i promy

Na Tajwanie od poniedziałku spadło prawie 600 litrów wody na metr kwadratowy - podała agencja informacyjna Reuters.

Jak podaje dziennik "Taipei Times", tajfun doprowadził w poniedziałek do uziemienia wszystkich lokalnych lotów, a także zawieszenia przepraw promowych. Występowały także opóźnienia w lotach międzynarodowych. W powiatach Hualien i Taitung odwołano lekcje oraz pracę biurową, a w części powiatów Kaohsiung i Pingtung nie pracowały urzędy.

W Tajwanie rzeka zniszczyła most Źródło: Reuters/SET TV/CTS

Tak będzie wędrować Ragasa. Na trasie ma Hongkong i Chiny

Żywioł wywołuje niepokój w kolejnych regionach Azji. We wtorek wieczorem (w środę w nocy miejscowego czasu) Hong Kong Observatory, agencja meteorologiczna Hongkongu ogłosiła 10, najwyższy stopień zagrożenia tajfunem. To pierwszy raz od ponad sześciu dekad, gdy w mieście doświadczyło dwóch takich ostrzeżeń w ciągu roku. Poprzednie wydano w związku z tajfunem Wipha w lipcu.

Ze względu na nadciągający żywioł we wtorek władze Hongkongu wezwały mieszkańców do pozostania w domach. W supermarketach zaroiło się od klientów, którzy próbowali zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze artykuły. Okna w domach i innych budynkach w całym mieście zostały zaklejone taśmą, a mieszkańcy mieli nadzieję, że pomoże to zmniejszyć skutki ewentualnego rozbicia szyb. W środę nie będzie kursować szybka kolej i autobusy. Zawieszono także większość lotów pasażerskich.

Prognozowana trasa przejścia tajfunu Ragasa Źródło: Joint Typhoon Warning Center (JTWC)

Dowiedz się więcej: Nadciąga najsilniejsza burza w roku, wiatr prawie 300 kilometrów na godzinę

Ofiary śmiertelne i zniszczenia na Filipinach

Telewizja Al-Dżazira informowała wcześniej o co najmniej trzech ofiarach i pięciu zaginionych na Filipinach, powołując się na lokalne służby i władze. Wcześniej w kraju zamknięto część szkół oraz urzędów w stolicy - Manili oraz 29 prowincjach na wyspie Luzon.

Na północy Filipin trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Zdjęcia publikowane przez agencje prasowe pokazują poważne zniszczenia spowodowane przez supertajfun. W prowincji Benguet na wyspie Luzon doszło do lawiny błotnej, w której zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Ponad 24 tysiące osób zostało ewakuowanych z centralnych i północnych regionów wyspy Luzon.

Zniszczenia na Filipinach Źródło: PAP/EPA/BERNIE SIPIN DELA CRUZ