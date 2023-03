Przemycał wielkie ślimaki. Mogły mieć groźne dla ludzi pasożyty

Turysta, który podróżował z Ghany do amerykańskiego Detroit, próbował przemycić sześć ślimaków, należących do gatunku będącego dużym zagrożeniem dla ludzi i dla środowiska naturalnego. Zwierzęta przejęła służba celna i graniczna.

CBP natychmiast przechwyciła zwierzęta. Stwierdzono, że mięczaki to przedstawiciele gatunku Lissachatina fulica. Ślimaki te są uważane w Stanach Zjednoczonych za "zakazane", ponieważ mogą powodować choroby u ludzi i siać spustoszenie w środowisku, jeśli zostaną wypuszczone na wolność. Pomimo to ludzie na całym świecie jedzą Lissachatina fulica , a w niektórych krajach trzymane są one jako zwierzęta domowe.

Mogą przenosić pasożyty, są wielkimi szkodnikami

Lissachatina fulica mogą mieć nawet 20 centymetrów długości i przenosić pasożytniczego nicienia Angiostrongylus cantonensis. Zakażenie nim może prowadzić do zapalenia opon mózgowych. Co więcej, zwierzęta te mogą żywić się nawet 500 rodzajami roślin, a to oznacza, że mogą spowodować znaczne szkody w ekosystemie. Mogą być także odpowiedzialne za wyjadanie tynku (który jest źródłem wapnia), co prowadzi do uszkodzenia budynków.