Przed mrozem chowają się w gorących źródłach

Miejsce z wyjątkową atmosferą

Zimna aura zachęciła Irańczyków do poszukiwania sposobów na ogrzanie się. Jak podał portal Rudaw, turyści z całego kraju zdecydowali się na odwiedzenie miejscowości Urmia w prowincji Azerbejdżan Wschodni, znanej z gorących źródeł. Miasto leży ponad 600 kilometrów na północny zachód od Teheranu. Podczas gdy temperatura powietrza wynosiła -2 st. C, woda w zbiorniku nagrzana była do przyjemnych 30 st. C.