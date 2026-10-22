Świat Przed burzą schowała się w szafie. Takich alertów nie wydawano tu od 16 lat Matylda Dziechcińska |

Przez Arizonę przetoczyła się burza z gradem Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa od kilku dni wydaje ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą w Arizonie. W swoich komunikatach przestrzega między innymi przed podchodzeniem do okien. Burzom, które nawiedzają ten amerykański stan, towarzyszą opady gradu, które są w stanie wybijać szyby i dziurawić karoserię samochodów.

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"Usłyszałam deszcz, a potem naprawdę głośny grzmot"

- Szykowałam się do pakowania swoich rzeczy, bo niedługo się stąd wyprowadzam. Usłyszałam deszcz, a potem naprawdę głośne grzmoty. Okno się trzęsło, a ja po prostu się w nie wpatrywałam, myśląc o tym, że przecież nie może się rozbić. I nagle bum, pękło tuż przy mnie, a szkło rozsypało się wszędzie - opowiadała Laniyah Harris, mieszkanka Phoenix, która w środę doświadczyła potężnego załamania pogody.

Kobieta postanowiła schować się w szafie. Gdy po około 10 minutach burza się uspokoiła, Harris wyszła na zewnątrz, by zobaczyć, co się stało. W pobliżu zauważyła między innymi rozbite szyby samochodów.

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Przez Arizonę przetoczyła się burza z gradem Źródło: ENEX

Takich alertów nie było tu od 16 lat

W części północnej i środkowej Arizony w środę ogłoszono alerty typu tornado watch, oznaczające występowanie warunków sprzyjających powstawaniu tornad na dużym obszarze. Były to pierwsze takie alerty w stanie od października 2010 roku. Jak podkreślił w rozmowie z lokalną stacją radiową KNAU Ryan Bernhart, meteorolog Narodowej Służby Pogodowej we Flagstaff, od tamtej pory w stanie zdarzały się pojedyncze tornada, ale jeśli chodzi o tak szeroko wydawane ostrzeżenia przed tornadami, to są one bezprecedensowe.

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W leżącym w pobliżu Flagstaff lesie Coconino w środę wiało tak mocno, że połamało się kilkadziesiąt sosen żółtych. - To nie są małe drzewka, które się przewróciły, tylko duże drzewa, które zostały wręcz powalone - powiedział Bernhart. Za spustoszeniem lasu mogło stać tornado, nie zostało ono jednak potwierdzone.

W nocy ze środy na czwartek w Heber-Overgaard w hrabstwie Navajo także mogło przejść tornado. Wskazują na to powalone drzewa, które spadały na domy i linie energetyczne. Lokalne władze informowały też o osobach, które odniosły lekkie obrażenia.

755 am: A severe thunderstorm has erupted just east of Loop-101 near Scottsdale moving north. Hail around 1" in diameter, damaging winds, and very heavy rain will accompany this storm. Additional strong storms are possible through thew morning. #azwx pic.twitter.com/DjC9fRhcgD — NWS Phoenix (@NWSPhoenix) October 22, 2026 Rozwiń

Kiedy pogoda się uspokoi

Zagrożenie tak gwałtownymi burzami powinno minąć w czwartek. W piątek nad Arizonę zacznie napływać stabilniejsze powietrze, choć jest ryzyko, że na wyżej położonych terenach na wschodzie stanu pojawią się burze. Na północy Arizony padać i grzmieć może także w weekend