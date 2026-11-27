Świat Prawie milion domów bez prądu w święto. Burza szaleje nad częścią USA Agnieszka Stradecka |

Skutki przejścia burzy nad wschodnim wybrzeżem USA Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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W czwartek nad wschodem Stanów Zjednoczonych szalała gwałtowna burza. Silny wiatr i intensywne opady deszczu, miejscami także śniegu, dawały się we znaki mieszkańcom prawie całego wybrzeża oraz terenów położonych w głębi lądu. Niebezpieczne warunki utrzymywały się także w piątek wczesnym rankiem.

Stacja CNN, powołując się na portal PowerOutage, przekazała, że w szczytowym momencie burzy bez prądu zostało ponad 980 tysięcy odbiorców, a w piątek problem wciąż dotyczył ponad 800 tysięcy domów. W czwartek przypadało amerykańskie Święto Dziękczynienia, tradycyjnie obchodzone z całą rodziną przy suto zastawionym stole, co zmusiło wiele osób do spotkań przy świecach.

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Odwołane loty, zalane drogi

Święto Dziękczynienia związane jest także z podróżami do bliskich, a w tym roku pogoda ich nie ułatwiła. Według danych portalu FlightAware w sam czwartek odwołane zostały 462 loty, a ponad 2,5 tysiąca było opóźnionych. Problemy pojawiły się także w piątek - rano odwołano 86 lotów, a ponad 300 miało opóźnienie. Najsilniej dotknięte zostało lotnisko Johna F. Kennedy’ego w Nowym Jorku.

Problemy wystąpiły nie tylko w ruchu lotniczym. W wielu stanach, głównie na obszarach przybrzeżnych i nadrzecznych, powodzie błyskawiczne sprawiły, że woda wdarła się na drogi. W mieście Alexandria w Wirginii woda zalała część starówki, zmuszając policję do jej zamknięcia. Pod wodą znalazło się również Atlantic City w New Jersey, gdzie policjanci i strażacy ratowali ludzi uwięzionych w autach.

- Mieliśmy do czynienia z poważną powodzią, więc na miejscu widać zniszczenia - przekazał komendant straży pożarnej w Atlantic City Scott Evans.

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Występowały problemy z dostawami wody

Burza spowodowała także tymczasowe zamknięcie niektórych nadmorskich autostrad i mostów. Most nad Zatoką Chesapeake w Wirginii został w czwartek zamknięty na kilka godzin z powodu silnych podmuchów wiatru. Zalana została również droga stanowa NC12, jedyna łącząca wyspę Hatteras w Karolinie Północnej ze stałym lądem.

Z pogodą wiązał się szereg innych utrudnień dla mieszkańców. W stanie Maryland prawie dwa miliony odbiorców w aglomeracji Waszyngtonu zostało poproszonych przez lokalne władze o oszczędzanie wody. Prośba wynikała z ryzyka, jakie dla stacji uzdatniania wody stanowiły przerwy w dostawach prądu.

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