Prawie 40 stopni w Hiszpanii. We Francji przygotowują się na pożary, kluczową rolę ma odegrać lotnictwo

Ponad 37 stopni pokazywały w czwartek termometry w Huelvie i Sewilli, miastach położonych na południu kraju. W Badajoz odnotowano 33,6 st. C, a w Walencji - 36,2 st. C.

Gorące powietrze napływa z Afryki

Przyczyną fali upałów jest napływ suchego powietrza z Afryki w połączeniu ze stabilnością atmosfery i silnym nasłonecznieniem - poinformowała hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET. Nad Półwyspem Iberyjskim temperatury są miejscami o kilkanaście stopni wyższe od normy klimatycznej, co jest ogromną anomalią - wskazują synoptycy.

Hiszpańskie ministerstwo zdrowia wprowadziło w życie krajowy plan działań prewencyjnych, w tym dostosowanie rozkładu zajęć w szkołach do wysokich temperatur. Zapewniono uruchomienie klimatyzacji w ośrodkach zdrowia i w metrze. W Andaluzji zwiększono liczebność służb ratunkowych, o miesiąc wcześniej otwarto publiczne baseny. Po lekkim spadku temperatur w czasie nadchodzącego weekendu przewiduje się powrót fali upałów od najbliższego wtorku.

Francja przygotowuje się na pożary lasów

Po pożarach lasów w 2022 roku zarówno francuski rząd, jak i służby lokalne przygotowują się na kolejną falę pożarów, której spodziewają się od czerwca. W 2022 roku we Francji ogień strawił 72 tysiące hektarów lasów - podał w środę dziennik "Midi Libre".

W bazie lotniczej w Nimes w Oksytanii, jednym z regionów najbardziej zagrożonych pożarami, zaprezentowano maszyny, które będą pomagać w zwalczaniu pożarów lasów. Wzmocnienie floty zapowiedział prezydent Emmanuel Macron po ubiegłorocznych pożarach. Obecnie baza w Nimes dysponuje 20 samolotami mogącymi transportować po 10 tysięcy litrów wody i 10 śmigłowcami gaśniczymi. Oznacza to osiem dodatkowych maszyn w stosunku do ubiegłego roku. Lotnictwo ma odegrać kluczową rolę w szybkim reagowaniu na pożary. Szybka reakcja służb, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia ognia, jest głównym założeniem planu walki z pożarami lasów na południu Francji. W 2022 roku, dzięki szybkiej interwencji służb lotniczych i naziemnych, 90 procent z 12 tysięcy pożarów nie przekroczyło obszaru 5 hektarów. W planie walki z pożarami lasów na południu Francji ważną rolę odgrywa również uwrażliwianie społeczeństwa na zagrożenie.