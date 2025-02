Prawie 40 stopni mrozu. Tak zimno jeszcze nie było

Do Finlandii dotarła fala mrozu. W nocy z poniedziałku na wtorek w Laponii odnotowano najniższą temperaturę w obecnym sezonie zimowym. Termometry w północnym regionie tego kraju pokazały -39,6 stopnia Celsjusza.

Rekord najniższej temperatury powietrza padł w punkcie pomiarowym we wsi Tulppio w gminie Savukoski (Laponia), położonym około 90 km na wschód od miejscowości Sodankyla i ok. 60 km od granicy z Rosją. Już w poniedziałkowy poranek termometry wskazały tam -36,8 stopnia Celsjusza, ale kilkanaście godzin później w nocy temperatura spadła tam do -39,6 st. C, ustanawiając nowy rekord zimna w obecnym sezonie w Finlandii.

Temperatura spadła poniżej granicy minus 39 st. C także w miejscowości Kittila, gdzie znajduje się główny na północy Finlandii port lotniczy, który obsługuje turystów przybywających do Laponii. Temperaturę na poziomie ok. -35 st. C odnotowano także w innych częściach regionu na kilkunastu stacjach obserwacyjnych.

Mimo że odczyt z punktu pomiarowego Savukoski jest imponujący, to daleko mu do historycznego rekordu zimna w Finlandii. Według danych Fińskiego Instytutu Meteorologicznego pod koniec stycznia 1999 r. w Kittila termometry pokazały -51,5 st. C.

Fala mrozu w Finlandii

Od początku tygodnia znaczny spadek temperatury odczuwany jest w całym kraju. Jedynie w skrajnych południowych obszarach termometry pokazują wartości oscylujące wokół zera. Im dalej na północ, tym mróz daje się bardziej we znaki. Według prognoz w środę wieczorem nad Finlandią przejdzie front atmosferyczny z gradem, a okresami mogą wystąpić intensywne opady śniegu, zwłaszcza na północy. Służby ostrzegły przed trudnymi warunkami na drogach.

