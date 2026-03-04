Poziom wody w morzach i oceanach może być znacznie wyższy, niż sądzono

Rozmowa o kryzysie klimatycznym z profesorem Bogdanem Chojnickim Źródło: tvn24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rosnący poziom wody w morzach i oceanach jest jednym z najpoważniejszych skutków zmiany klimatu. Według raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) do 2100 roku globalny poziom wód może wzrosnąć o około 28-100 cm. Stanowi to poważne zagrożenie szczególnie dla społeczeństw nadmorskich.

Najnowsze badania naukowców wskazują jednak, że dotychczasowe wyliczenia dotyczące wzrostu poziomu wody na świecie mogą być błędne. Autorzy pracy opublikowanej na łamach "Nature" twierdzą, że w rzeczywistości globalny poziom mórz i oceanów może być wyższy średnio o kilkadziesiąt centymetrów.

Setki przeanalizowanych prac

W badaniu zespół naukowców przeanalizował 385 recenzowanych artykułów opublikowanych w latach 2009-2025, a następnie połączył je z obliczeniami różnic pomiędzy powszechnie przyjętymi i rzeczywistymi zmierzonymi poziomami wód przybrzeżnych. Autorzy pracy - dr Philip Minderhoud z Uniwersytetu w Wageningen w Holandii i badaczka doktorancka Katharina Seeger - odkryli, że około 90 procent tych badań nie opierało się na lokalnych i bezpośrednich pomiarach poziomu morza.

Zamiast tego wykorzystywano pomiary wysokości terenu odniesione do globalnych modeli geoidy (model geoidy to matematyczne i fizyczne przedstawienie rzeczywistego, nieregularnego kształtu Ziemi, oparte na średnim poziomie mórz i grawitacji). W rezultacie poziom morza był niedoszacowany o około 24-27 centymetrów w zależności od użytego modelu geoidy.

- W rzeczywistości na poziom morza wpływają dodatkowe czynniki, takie jak wiatr, prądy oceaniczne, temperatura wody czy zasolenie - mówi dr Philip Minderhoud z Uniwersytetu w Wageningen w Holandii.

"Skutki pojawią się wcześniej"

Największe rozbieżności znaleziono w regionie Indo-Pacyfiku. Zdaniem autorów pracy średni zmierzony poziom morza może tam być wyższy o ponad metr od dotychczasowych wyliczeń. Naukowcy twierdzą, że w przypadku scenariusza podniesienia się poziomu morza o 100 centymetrów dodatkowe 37 procent obszarów przybrzeżnych znajdzie się poniżej jego poziomu. Taka zmiana może dotknąć nawet 132 miliony osób.

- Jeśli poziom morza na danej wyspie lub w nadmorskim mieście okaże się wyższy, niż wcześniej zakładano, skutki podniesienia się poziomu morza pojawią się wcześniej, niż przewidywano - powiedział Minderhoud.

Autorzy pracy obawiają się, że wyniki dotychczas przeprowadzanych analiz były brane pod uwagę przy prognozach IPCC. Dlatego zalecili oni ponowną ocenę metodologii badań zagrożeń dla obszarów nadmorskich w celu zapewnienia, że ​​polityki dotyczące zmian klimatycznych są oparte na dokładnych danych.

Opracował Franciszek Wajdzik